Грузинська поліція звільнила всіх заручників з банку, грабіжника шукають

Поліція Грузії звільнила всіх 43 осіб, які вчора були захоплені як заручники у філії «Банку Грузії» в місті Зугдіді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Грузія.

За даними МВС Грузії, більшість заручників була звільнена за підсумками переговорів. Людей випускали поетапно.

Зараз поліцейські продовжують інтенсивні оперативно-розшукові заходи з метою затримання нападника.

За повідомленнями ЗМІ, зловмисник звільнив заручників після передачі півмільйона доларів. При цьому він отримав гарантії безпеки після того, як він пішов.

Є інформація, що з Зугдіді грабіжник попрямував в сторону сусіднього Цаленджихського району. Не виключено, що він дістався Абхазії - регіон, який не контролюється центральною владою Грузії.

МВС не коментує цю інформацію. У регіональному управлінні поліції тривають допити звільнених громадян.

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня озброєний чоловік у військовій формі і масці увірвався до будівлі «Банку Грузії» в Зугдіді. Повідомлялося про стрілянину. Понад сім годин зловмисник утримував всередині людей - відвідувачів і співробітників банку.

Свої вимоги він оголосив через одного із заручників, який сконтактував із ЗМІ, - 500 тисяч доларів і вертоліт або можливість безпечного відходу на автобусі разом із заручниками. У разі невиконання умов злочинець обіцяв почати розстрілювати заручників.

МВС розслідує те, що трапилося за статтями «розбій», «протиправне придбання, зберігання і носіння вогнепальної зброї» і «захоплення заручника».