Грабіжник «Банку Грузії» звільнив трьох заручників і озвучив вимоги

Чоловік, який захопив у філії "Банку Грузії" в м.Зугдіді 19 заручників, звільнив трьох жінок і вимагає викуп за звільнення заручників у розмірі 500 тисяч доларів, а також надання гвинтокрила або автотранспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на МВС Грузії.

Раніше повідомлялося, що вже звільнено частину людей, захоплених під час пограбування філії «Банку Грузії» у центрі Зугдіді: до 5 заручників вивели з будівлі за допомогою пожежного крана.

Згідно з поширеною інформацією, злочинець є у камуфляжній формі з автоматом і гранатою. Місцеві ЗМІ повідомляють, що правоохоронні органи встановили особу грабіжника.

На місці працює поліція. Територія огороджена. Там же знаходяться спецпризначенці.