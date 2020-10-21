Напад на «Банк Грузії»: частину заручників звільнили за допомогою пожежного крана

Звільнена частина людей, взятих у заручники під час пограбування філії «Банку Грузії» в центрі міста Зугдіді: до 5 заручників вивели з будівлі за допомогою пожежного крана.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

Звільнених людей доставили на опитування в поліцію.

МВС Грузії вже поширило офіційну інформацію про проникнення озброєної людини у філію банку в Зугдіді: «МВС закликає ЗМІ дотримуватися норм безпеки, не транслювати в прямому ефірі поліцейську операцію, яку проводить загін спеціального призначення. Це ставить під загрозу життя громадян і співробітників поліції, а також їх здоров'я. За фактом події почалося розслідування за статтями 179, 236 і 144 Кримінального кодексу. МВС надаватиме інформацію громадськості поетапно», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в місті Зугдіді стався напад на філію «Банку Грузії»: злочинці взяли в заручники працівників банку.

На даний час невідомо, які вимоги висуває озброєна людина.

На місці вже працює поліція. Територія обгороджена. Там також знаходиться загін спеціального призначення.

За даними Суспільного телебачення злочинець, який захопив у заручники співробітників і відвідувачів банку, озброєний автоматом і гранатою.