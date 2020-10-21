В Грузії озброєний чоловік взяв у заручники працівників та клієнтів банку

У місті Зугдіді стався напад на філію «Банку Грузії»: злочинці взяли в заручники працівників банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Грузія Online, також грузинський Перший канал.

Один із співробітників під час нападу встиг натиснути на кнопку тривоги.

За попередніми даними, нападників двоє.

За наявною інформацією, злочинець озброєний автоматом і гранатою, він взяв у заручники як співробітників банку, так і клієнтів. На даний момент невідомо, які вимоги висуває злочинець.

МВС Грузії поки що не коментує інформацію.

На місці вже працює поліція. Територія обгороджена. Там також знаходиться загін спеціального призначення.