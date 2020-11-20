Чоловік, який захопив заручників у Грузії, вимагає зібрати парламент

Чоловік, який захопив у Тбілісі заручників, висунув три вимоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Онлайн.

Зловмисник вимагає зібрати парламент Грузії, щоб той ухвалив три рішення: заборонити азартні ігри, знизити банківські відсоткові ставки до 7% і знизити ціни на медикаменти, встановивши як максимальну маржу прибутку 10%.

За даними МВС Грузії, злочинець зараз утримує 9 заручників.

Як повідомляє канал Rustavi2, він уже звільнив трьох осіб. Учаснику переговорів з терористом вдалося домовитися про звільнення. Він вивів з будівлі двох чоловіків і жінку.

Як повідомлялося, зловмисник захопив заручників у будівлі мікрофінансової організації NBC ( «Бізнес Капітал») біля станції метро «Церетелі» в Тбілісі.

На даний момент вся територія оточена поліцією. Проїжджа частина перекрита. На місце прибув глава патрульної поліції Тбілісі Важа Сирадзе, стягуються додаткові поліцейські сили.