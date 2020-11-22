У США видали дозвіл на препарат, яким лікували Трампа

Препарат є комбінацією двох видів моноклональних антитіл до коронавірусу (COVID-19).

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало екстрений дозвіл на використання препарату з суміші антитіл до коронавірусу, яким раніше лікували главу Білого дому Дональда Трампа. Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За інформацією FDA, використання препарату, що розроблений компанією Regeneron, дозволено лише хворим на коронавірус особам, віком 12 років і старше. Водночас, забороняється вживати препарат вже госпіталізованим пацієнтам і тим, хто потребує кисневої підтримки.

Сам препарат - «коктейль» Regeneron - є комбінацією двох видів моноклональних антитіл до коронавірусу (COVID-19). Моноклональні антитіла - це створені в лабораторії білки, які імітують здатність імунної системи боротися з патогенами, зокрема, з вірусами.

Зазначається, що президента США Дональда Трампа лікували саме цим препаратом, коли він хворів на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 листопада у світі зафіксовано 58 508 271 випадок коронавірусу. З них 1 386 729 летальних випадків, а 40 473 821 особа вже одужали.