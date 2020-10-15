Трамп не планує жорсткий карантин у разі другої хвилі COVID-19 у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде запроваджувати жорсткий карантин у США навіть у випадку другої хвилі зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це Трамп заявив у інтерв'ю Fox Business.

"Ми більше не будемо запроваджувати локдаун (жорсткий карантин - ред.)", - сказав він, відповідаючи на питання щодо другої хвилі пандемії та повторних локдаунів у деяких країнах Європи.

Президент Трамп запевнив, що уряд США справляється з локальними спалахами захворюваності на COVID-19, як це було у штатах Аризона та Техас. Він також засудив дії деяких губернаторів від Демократичної партії щодо запровадження сильних обмежень для своїх громад, зокрема у штатах Мічиган та Пенсильванія.

Також Трамп зазначив, що його син Беррон легко подолав коронавірус, а сам президент регулярно проходить тестування на COVID-19 після свого одужання.

Як повідомлялося, президент США повідомив про позитивний тест на коронавірус в ніч проти 3 жовтня. Потім він був шпиталізований та впродовж кількох днів проходив інтенсивну терапію із застосуванням експериментальних ліків у військовому шпиталі Волтер Рід.

Лікар президента Шон Конлі заявив 8 жовтня, що лікування Трампа завершене.

фото: The White House