Китай ввів карантин в місті через двох хворих на COVID-19

Китай ввів жорсткі обмеження в місті Маньчжоулі в автономному районі Внутрішня Монголія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Центральне телебачення Китаю».

У місті виявили два випадки зараження коронавірусом з пневмонією. Всім жителям зроблять тести на COVID-19.

У Маньчжоулі заборонено проводити масові заходи і збори. Крім того, закриті школи, дитсадки та підприємства зі сфери розваг. З містом призупинено пасажирське залізничне сполучення.

У Маньчжоулі проживають більше 170 тис. чоловік.