У Грузії опозиція бойкотувала другий тур парламентських виборів
Укрінформ
Кандидати владної партії Грузії «Грузинська мрія» перемагають на всіх 17 мажоритарних округах, де 21 листопада відбувалися довибори до парламенту країни. Опозиція раніше заявили про відмову від участі у виборах.
Про це повідомляє JAM-News.
За даними Центральної виборчої комісії Грузії, явка по країні у другому турі парламентських виборів склала 26,29%. Це означає, що участь у них узяли понад 562 тисячі виборців.
Раніше ЦВК заявляла, що вибори вважатимуться такими, що відбулися, за будь-якої явки.
Раніше опозиційні сили зняли з голосування всіх своїх кандидатів. Вони заявили, що не визнають легітимність першого туру виборів, що відбувся 31 жовтня, і відтоді організовують вуличні протести, вимагаючи організації повторного волевиявлення.