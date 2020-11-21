У Грузії сьогодні - другий тур парламентських виборів
Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини Грузії.
Загальна кількість виборців має сягнути понад 2,1 мільйона.
Висвітлюватимуть процес голосування близько 5,6 тисячі журналістів від 118 видань і телеканалів.
Від першого туру другий буде відрізнятися тим, що за процесом не стежитимуть представники опозиційних партій. На знак протесту опозиція зняла своїх спостерігачів і відкликала членів комісій.
Правляча партія «Грузинська мрія» є єдиним виборчим суб'єктом у другому турі, оскільки всі опозиційні партії зняли своїх кандидатів. При цьому у виборчих бюлетенях все одно будуть зафіксовані всі кандидати, які пройшли до другого туру.
Як повідомлялося, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, під час яких більшість голосів отримала правляча партія "Грузинська мрія". Після цього опозиційні сили заявили про фальсифікації і на знак протесту відмовилися від мандатів у парламенті.