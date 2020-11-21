У Грузії сьогодні - другий тур парламентських виборів

У Грузії 21 листопада проходить другий тур парламентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини Грузії.

Загальна кількість виборців має сягнути понад 2,1 мільйона.

Висвітлюватимуть процес голосування близько 5,6 тисячі журналістів від 118 видань і телеканалів.

Від першого туру другий буде відрізнятися тим, що за процесом не стежитимуть представники опозиційних партій. На знак протесту опозиція зняла своїх спостерігачів і відкликала членів комісій.

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Правляча партія «Грузинська мрія» є єдиним виборчим суб'єктом у другому турі, оскільки всі опозиційні партії зняли своїх кандидатів. При цьому у виборчих бюлетенях все одно будуть зафіксовані всі кандидати, які пройшли до другого туру.

Як повідомлялося, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, під час яких більшість голосів отримала правляча партія "Грузинська мрія". Після цього опозиційні сили заявили про фальсифікації і на знак протесту відмовилися від мандатів у парламенті.