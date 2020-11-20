Трамп затягує передачу влади Байдену, щоб помститися за «російську справу» - CNN

Чинний президент США Дональд Трамп «знає, що програв», але зволікає з передачею влади обраному президенту Джо Байдену, аби помститися демократам через їхні заяви про вплив Росії на результат переможних для Трампа американських виборів у 2016 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Як зазначається, анонімні джерела в оточенні Трампа повідомили журналістам, що чинний президент досі невдоволений заявами Гіларі Клінтон та Барака Обами про те, що Росія втручалася у вибори в 2016 році на користь перемоги Трампа, і цим «підірвали його президентство».

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«Трамп продовжує тримати зуб на тих, хто, на його думку, підірвав його вибори, вказавши на сліди російського втручання, і він висловив думку, що є чесним не визнавати Джо Байдена обраним президентом», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Трамп відмовляється визнати поразку на виборах та поширює бездоказові твердження про широкомасштабні фальсифікації під час голосувань.

Раніше Сенат США опублікував доповідь у п’яти томах про можливе втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року. Комітет з питань розвідки не знайшов доказів змови тодішнього кандидата Трампа або його передвиборчого штабу з російським урядом. Водночас було виявлено докази російського втручання в американські вибори 2016 року. Зокрема Комітет встановив, що російський уряд вдавався до агресивних, різнопланових зусиль, аби вплинути або намагатися вплинути на результати президентських виборів 2016 року.

Фото: The White House