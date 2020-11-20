Трамп затягує передачу влади Байдену, щоб помститися за «російську справу» - CNN
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.
Як зазначається, анонімні джерела в оточенні Трампа повідомили журналістам, що чинний президент досі невдоволений заявами Гіларі Клінтон та Барака Обами про те, що Росія втручалася у вибори в 2016 році на користь перемоги Трампа, і цим «підірвали його президентство».
«Трамп продовжує тримати зуб на тих, хто, на його думку, підірвав його вибори, вказавши на сліди російського втручання, і він висловив думку, що є чесним не визнавати Джо Байдена обраним президентом», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, Трамп відмовляється визнати поразку на виборах та поширює бездоказові твердження про широкомасштабні фальсифікації під час голосувань.
Раніше Сенат США опублікував доповідь у п’яти томах про можливе втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року. Комітет з питань розвідки не знайшов доказів змови тодішнього кандидата Трампа або його передвиборчого штабу з російським урядом. Водночас було виявлено докази російського втручання в американські вибори 2016 року. Зокрема Комітет встановив, що російський уряд вдавався до агресивних, різнопланових зусиль, аби вплинути або намагатися вплинути на результати президентських виборів 2016 року.
Фото: The White House