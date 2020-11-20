Байден не виключає судів проти Трампа через затягування передачі влади

Обраний президент США Джо Байден не виключає судового позову проти адміністрації Дональда Трампа, яка затягує процес законної передачі влади після програшу на президентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це Байден сказав на спільній з Національної асоціацією губернаторів (NGA) пресконференції.

На запитання журналістки щодо ймовірності правових дій команди Байдена щодо команди Трампа, Управління загальних служб США (GSA), Байден відповів: «Ми не виключаємо цього».

Він пояснив, що, з огляду на його політичний досвід, такі правові позови займають багато часу, що неприпустимо в нинішній ситуації, коли США потребує негайних дій, в тому числі для реагування на пандемію COVID-19.

Байден висловив сподівання на «співпрацю з колегами-республіканцями та губернаторами» для вибудови стратегії щодо передачі влади.

Як повідомлялося, затримка з боку Управління загальних служб США (GSA) щодо визнання перемоги Джо Байдена позбавляє його команду доступу до федеральних фінансів та можливості зустрічатися з посадовими особами спецслужб та інших відомств. Крім того, у команди немає доступу до Держдепартаменту, який зазвичай сприяє переговорам між іноземними лідерами і обраним президентом.

GSA, як правило, визнає кандидата в президенти, коли стає зрозуміло, хто переміг на виборах, щоб розпочати передачу влади.

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнати поразку на виборах та поширює бездоказові твердження про масштабні фальсифікації під час голосувань.