Предстоятель Сербської православної церкви помер від коронавірусу

Предстоятель Сербської православної церкви 90-річний патріарх Іриней помер у п’ятницю від ускладнень коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Balkan Insight.

Зазначається, що патріарх протягом двох тижнів лікувався від COVID-19 у лікарні в Белграді.

Востаннє патріарх Іриней з'являвся на публіці 1 листопада - він проводив похорони померлого від коронавірусу митрополита Чорногорсько-Приморського Амфілохія. Службу відвідали тисячі вірян, які ігнорували епідеміологічні заходи, збиралися в натовп та не надягали масок.

Головний лікар Чорногорії перед цим закликав владу заборонити похорони через те, що вони стануть «розсадником хвороби».

Утім, пишуть ЗМІ, найімовірніше, що Іриней заразився коронавірусом ще до похорону Амфілохія.

Патріарх Іриней очолював СПЦ від 2010 року. Він належав до консервативного крила сербських ієрархів, близького до Російської православної церкви. Владики й священники СПЦ відправляють літургію й інші обряди без захисних масок й не дотримуються рекомендованих заходів захисту. Вони причащають вірян однією ложечкою, стверджуючи, що причастя захищає від хвороб.

Фото: EPA / FEHIM DEMIR