У Фінляндії через ураган залишилися без світла тисячі будинків

У результаті сильного урагану Ліїса, що проходить над Фінляндією, тисячі будинків залишилися без світла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

За даними метеорологів, ураган супроводжується опадами і сильним вітром. Через пориви вітру в країні зараз кілька тисяч будинків залишилися без світла.

На 8 годину ранку без електроенергії лишалися понад 8 тисяч клієнтів 16 енергетичних компаній у 62 муніципалітетах.

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Сьогодні в Фінляндії очікується сильний і поривчастий вітер. Попередження діє на всій території країни, за винятком північних частин Лапландії.

Merellä myrskyää, nyt jos koskaan, pysykää maissa ja varmistakaa veneidenne kiinnitykset. Irronneita veneitä, päivän teemana. Vedenkorkeuden vaihtelut lisäävät karkuriveneiden määrää. Porkkalan partio toivottaa hyvää miestenpäivää mereltä. #meripelastus #varaudu #SAR pic.twitter.com/veJnC0D0qU — Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) November 19, 2020

Як повідомляв Укрінформ, жертвами наслідків сильного урагану «Йота», який накрив Центральну Америку, стали вже понад 30 осіб.

Фото: YLE