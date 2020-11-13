Тропічний шторм «Ета» забрав життя чотирьох людей у США, ще кількох шукають рятувальники.

Про це повідомляє телеканал ABC News із посиланням на місцеву владу, передає Укрінформ.

«Повінь в окрузі Александер, штат Північна Кароліна, призвела до загибелі чотирьох людей, ще двоє – дорослий та дитина – зникли безвісти», - зауважується у повідомленні.

При цьому уточнюється, що троє з них загинули в сімейному кемпінгу, ще одна особа знайдена мертвою в автомобілі після катастрофи на розмитому мосту.

Тропічний шторм «Ета», який приніс потужні опади й зниження температури, у п’ятницю вже минув континентальну частину США. Однак попередження про повені досі діють щонайменше в трьох штатах – Північній і Південній Кароліні, а також у Вірджинії. Очікується, що деякі річки в цьому регіоні піднімуться до найвищого за останні 25 років рівня, який триматиметься до наступного тижня.

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Як повідомляв Укрінформ, тропічний шторм «Ета», який кілька разів перетворювався на ураган, у середу накрив південне узбережжя США з Мексиканської затоки.