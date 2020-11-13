Тропічний шторм Ета забрав життя чотирьох людей у США
Про це повідомляє телеканал ABC News із посиланням на місцеву владу, передає Укрінформ.
«Повінь в окрузі Александер, штат Північна Кароліна, призвела до загибелі чотирьох людей, ще двоє – дорослий та дитина – зникли безвісти», - зауважується у повідомленні.
Тропічний шторм «Ета», який приніс потужні опади й зниження температури, у п’ятницю вже минув континентальну частину США. Однак попередження про повені досі діють щонайменше в трьох штатах – Північній і Південній Кароліні, а також у Вірджинії. Очікується, що деякі річки в цьому регіоні піднімуться до найвищого за останні 25 років рівня, який триматиметься до наступного тижня.
Як повідомляв Укрінформ, тропічний шторм «Ета», який кілька разів перетворювався на ураган, у середу накрив південне узбережжя США з Мексиканської затоки.