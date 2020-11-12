На південь США насувається тропічний шторм «Ета»

Тропічний шторм "Ета", який минулого тижня спричинив загибель людей у Центральній Америці, загрожує західній частині американського штату Флорида.

Про це повідомляє Національний центр ураганів США, передає Укрінформ.

"На узбережжі Флориди очікується удар небезпечного тропічного шторму - від міста Боніта Біч до річки Суванні, включаючи затоку Тампа та гавань Шарлотта. Мешканці цього району повинні виконувати всі рекомендації місцевої влади", - зазначається в повідомленні.

Крім руйнівних вітрів синоптики також прогнозують потужні опади, які стихія принесе на більшу частину Флорида. В окремих районах очікуються повені.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня ураган "Ета", який тоді мав потужність урагану четвертої категорії, спричинив людські жертви та значні руйнування в Центральній Америці, зокрема, в Нікарагуа і Гондурасі.