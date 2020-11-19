У Білорусі заарештували ще одного журналіста

Суд Московського району Мінська заарештував на вісім діб журналістку БілаПАН Юлію Котську, нібито, за участь в несанкціонованому масовому заході.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

Згідно з протоколом, Котська брала участь у масовому заході - пікетуванні з метою висловлення протесту проти чинної влади в районі станції метро «Пушкінська», де і була затримана.

Котська провину не визнала та заявила, що була затримана в номері готелю «Орбіта», де перебувала з самого ранку і разом із колегами Андрієм Шавлюго й Андрієм Рабчіком спостерігала у вікно за тим, що відбувається біля станції метро «Пушкінська».

Суддя визнала Котську винною на підставі ч. 1 ст. 23.34 КпАП (участь у несанкціонованій акції). Її взяли під варту в залі суду.

Вчора стало відомо, що суд Ленінського району Мінська заарештував на 15 діб журналістку порталу TUT.by і газети «Нови Час» Олександру Квіткевич, нібито, за участь у несанкціонованому масовому заході.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі понад три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.