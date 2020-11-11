У Білорусі на 15 діб заарештували кореспондента телеканалу «Белсат»

Білоруський суд заарештував на 15 діб кореспондента телеканалу «Белсат» Артема Лява за участь в несанкціонованому масовому заході.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними Білоруської асоціації журналістів, таке рішення винесла 11 листопада суддя суду Першотравневого району Мінська Анастасія Лейковська.

Повідомляється, що Ляву затримали в Мінську 8 листопада під час висвітлення протесту. Тоді ж в столиці були затримані журналіст БелаПАН Ян Авсеюшкін, фотожурналісти Святослав Зоркий («Комсомольська правда» в Білорусі») і Віктор Толочко, у Вітебську - журналістка Олена Шабуня, яка співпрацює з «Белсат».

Сьогодні, за даними Білоруської асоціації журналістів, за ґратами залишаються 17 журналістів.

Раніше стало відомо, що суд Заводського району Мінська заарештував на 12 діб «Міс Білорусь - 2008» та екс-речницю футбольного клубу брестського «Динамо» Ольгу Хижинкову за участь в несанкціонованому заході.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.