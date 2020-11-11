Міс Білорусь-2008 арештували на 12 діб за «участь у протесті»

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

У суді Хіжинкова вину не визнала. Вона розповіла, що 8 листопада йшла з квітами привітати подругу. За її словами, силовики її зупиняли двічі. Перший раз її пояснення влаштували правоохоронців, а потім її затримали.

Хіжинкова стверджує, що жодного скупчення людей в місці її затримання не було - все було так, як у звичайний день. Також, за її словами, жодних гасел вона не вигукувала.

У результаті суддя Анастасія Осіпчик засудила «Міс Білорусь - 2008" до 12 діб арешту. З огляду на те, що її затримали 3 дні тому, Хіжинковій лишилося провести за ґратами ще 9 днів.

Адвокат Хіжинкової заявила, що вони будуть подавати скаргу на рішення суду.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін.

Фото з інстаграму Ольги Хіжинкової