Білоруського музиканта арештували на 15 діб після дворового концерту

Суд у Мінську заарештував на 15 діб лідера гурту «Реха» Андруся Такінданга за «порушення порядку організації і проведення масових заходів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Гурт «Реха» було затримано 7 листопада в Мінську після дворового концерту в мікрорайоні Кам'яна Гірка. Музикантів змусили вийти з таксі і повезли на бусі в невідомому напрямку.

За інформацією правозахисного центру «Весна», Такінданга визнали винним в «порушенні порядку організації і проведення масових заходів».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.

Фото: TUT.by