Білоруського музиканта арештували на 8 діб за "участь у протестах"

Суд Заводського району Мінська засудив до 8 діб арешту музиканта Олександра Помідорова за нібито участь в акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Суд визнав Помідорова винним в порушенні порядку організації або проведення масових заходів (ст. 23.34 КпАП).

Відзначається, що саме засідання суду розпочалося о 14 годині, проте ні рідні, ні журналісти потрапити на нього не змогли, оскільки в розкладі воно з'явилося пізніше призначеного часу.

Помідорова затримали увечері 18 вересня в лісосмузі в районі вулиці Ангарської в Мінську, де музикант виступав перед місцевими жителями. Наступного дня з цього місця демонтували лавки.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by