Помпео під час візиту в Ізраїль відвідає спірні Голанські висоти

Державний секретар США Майк Помпео заявив у четвер, що в ході візиту в Ізраїль відвідає також Голанські висоти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Сьогодні у мене буде можливість відвідати Голанські висоти... Визнання їх як частини Ізраїлю також було рішенням президента Трампа (у 2019 році), яке є історично важливим і просто визнанням реальності», - сказав він в Єрусалимі.

Голанські висоти - спірна територія, нині контрольована Ізраїлем. До 1967 року була частиною сирійської провінції Кунейтра, захоплена Ізраїлем під час Шестиденної війни. 1981 року Кнесет Ізраїлю ухвалив "Закон про Голанські висоти", де в односторонньому порядку був проголошений суверенітет Ізраїлю над цією територією. Анексія була визнана недійсною Резолюцією № 497 Ради Безпеки ООН від 17 грудня 1981 року.

Як Ізраїль, так і Сирія вважають Голанські висоти частиною своєї території.

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Як повідомляв Укрінформ, навесні минулого року президент США Дональд Трамп офіційно визнав спірні Голанські висоти ізраїльською територією, а в грудні 2017 року визнав Єрусалим столицею Ізраїлю й розпорядився перемістити туди посольство США з Тель-Авіва.