Байден поверне нормальний глобальний порядок – конгресвумен Каптур

Обрання президентом США Джо Байдена забезпечить повернення Америки до прогнозованої зовнішньої політики, нормального глобального порядку та шанобливого ставлення до союзників.

Про це заявила в середу під час онлайн-конференції «На шляху до Варшавського безпекового форуму» член Конгресу США від Демократичної партії Марсі Каптур, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Американський народ своїм історично високим рівнем голосування за обраного президента Байдена підтвердив зобов'язання Америки у всьому світі перед нашими союзниками», - зауважила конгресвумен.

Вона підкреслила, що обрання Байдена також підтверджує відданість Америки відновленню нормального стану речей у глобальному вимірі, в тому числі з точки зору зовнішньої політики США й шанобливого ставлення до лідерів країн в усьому світі.

«Жодних сварок на публіці, жодних незручних моментів на міжнародному рівні», - сказала Каптур, нагадавши про поведінку чинного президента-республіканця Дональда Трампа.

Водночас вона зауважила, що Трамп досі намагається дестабілізувати ситуацію у неспокійних регіонах, ініціюючи, зокрема, виведення американських військ з Афганістану й Іраку.

«Період між виборами у США та початком повноважень нового президента є дуже чутливим для нашої країни. І жоден президент не повинен приймати жодних вагомих зовнішньополітичних рішень, здатних дестабілізувати ситуацію», - підкреслила Каптур.

Представниця Демократичної партії в Конгресі США також назвала «тривожним моментом» те, що Трамп не хоче передавати справи перехідній адміністрації Байдена. Вона зауважила, що Америка як демократична держава впорається і з цією проблемою. За її словами, Сполучені Штати – це «дуже потужна країна у багатьох вимірах».

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За результатами попередніх підрахунків, перемогу на них з великим відривом здобув демократ Джо Байден.