Трамп звільнив главу Агентства кібербезпеки, який не побачив «порушень» на виборах

Дональд Трамп звільнив керівника Агентства з питань кібербезпеки Кріса Кребса, який не підтримав заяви президента про начебто масові фальсифікації на виборах.

Про це глава Білого дому повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

«Недавня заява Кріса Кребса про безпеку виборів 2020 року була вкрай неточною, оскільки сталися масові порушення та шахрайство – в тому числі голосування за небіжчиків, перешкоджання у допуску спостерігачів, «глюки» в машинах для голосування», - написав Трамп.

Він наголосив, що це, зокрема, дало змогу перекинути голоси його виборців на користь Байдена, провести голосування після завершення всіх термінів «та багато іншого». При цьому Трамп не навів жодних підтверджень своїм словам.

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

«Тому Кріс Кребс звільнений з посади директора Агентства з питань кібербезпеки та інфраструктури, рішення набуває чинності негайно», - зазначив американський лідер.

Показово, що компанія Твіттер позначила обидва повідомлення Трампа як спірні.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп відмовляється визнавати результати виборів, які пройшли 3 листопада – попри суттєвий відрив його конкурента, Джо Байдена. Компетентні органи США, які відповідають за організацію та безпеку голосувань, заявили, що не виявили фальсифікацій.

Фото: The White House