У Джорджії знайшли понад 2,6 тисячі «загублених» під час підрахунку голосів - ЗМІ

В американському штаті Джорджія, де здійснюють повний перерахунок голосів на президентських виборах вручну, знайшли понад 2 600 бюлетенів, які не включили до кінцевої цифри.

Про це повідомляє телеканал Fox News, передає Укрінформ.

Як зазначається, «загублені» голоси виявили в окрузі Флойд. За словами держсекретаря штату Бреда Раффенспергера, відповідальні особи забули завантажити ці дані з карти пам’яті в автоматі, що здійснює сканування бюлетенів.

Наразі в інших округах не знайдено не порахованих бюлетенів, цифри перерахунку яких точно відповідають їх початковій кількості, сказав Раффенспергер.

Однак, як передає телеканал, виявлені бюлетені ніяк не змінюють співвідношення між кандидатами в президенти США. Розрив у Джорджії між Дональдом Трампом і Джо Байденом становить близько 14 тис. голосів. В офісі Раффенспергера повідомили, що знайдені 2600 голосів додали Трампу 800, але Байден все одно залишається попереду.

Після інциденту головного відповідального округу Флойд закликають піти у відставку.

Як повідомлялося, чинний президент США Трамп наразі не визнав своєї поразки та заявляє про фальсифікації під час виборів. Штаб Трампа подав позов до федерального суду, аби завадити демократам офіційно затвердити перемогу Джо Байдена у Пенсильванії.

Деякі провідні світові ЗМІ 7 листопада назвали кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС.

Перехідна команда обраного президента США Джо Байдена розглядає можливість судового позову через затримку з боку Управління загальних служб США (GSA) визнати його перемоги на виборах.

GSA, як правило, визнає кандидата обраним президентом, коли стає зрозуміло, хто переміг на виборах, щоб почати передачу влади.