У Польщі зафіксували добовий рекорд смертності від коронавірусу - 603 випадки

У Польщі за минулу добу, 17 листопада, зафіксовано 19 883 нових випадки інфікування коронавірусом.

Водночас, померли 603 особи, що є найвищим добовим показником смертності COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

Як повідомляється, безпосередньо від COVID-19 померли 112 осіб, а 491 особа - від інших хворіб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Найбільше інфікованих виявлено у таких воєводствах: Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 3340, Сілезькому (Катовіце) – 2214, Нижньосілезькому (Вроцлав) – 2091.

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Упродовж останньої доби у Польщі виконано понад 57 тис. тестів, від початку пандемії COVID-19 – понад 5,7 млн.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 770 тис., більше 11,4 тис. померли.

У лікарнях Польщі наразі перебувають 22 812 осіб. Підключені до апаратів ШВЛ 2 117 осіб з коронавірусною інфекцією.

Станом на 18 листопада вся Польща перебуває у "червоній" зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.