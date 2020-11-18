Рада Федерації дозволила Путіну ввести «миротворців» у Нагірний Карабах

Рада Федерації (верхня палата парламенту РФ) схвалила звернення президента Володимира Путіна з приводу відправлення в Нагірний Карабах військових з озброєнням і спецтехнікою для виконання миротворчої місії.

Рішення прийнято на засіданні 18 листопада, передає Укрінформ з посиланням на Медузу.

Зазначається, що це рішення підтримали всі 129 сенаторів, які брали участь у голосуванні.

Для використання збройних сил за межами країни президент РФ зобов'язаний запитувати дозволу Ради Федерації. Наприклад, так було в березні 2014 року, коли сенатори дали дозвіл Путіну на введення російських військ на територію України з метою проведення "референдуму" в Криму.

Як повідомляв Укрінформ, РФ почала відправляти своїх військових у Нагірний Карабах вже 10 листопада, після того як Азербайджан і Вірменія підписали угоду про припинення вогню в зоні конфлікту.

Відповідно до угоди про мир у Нагірному Карабасі, 1960 російських миротворців перебуватимуть у регіоні п'ять років з автоматичним продовженням, якщо будь-яка зі сторін не заявить про намір припинити ці домовленості.

Разом з російськими військовими в Карабасі буде знаходитися і турецький військовий контингент. Відповідне рішення було прийнято парламентом Туреччини в рамках угоди між Анкарою і Москвою про спільний моніторинг рішення Азербайджану і Вірменії про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Бойові дії в Нагірному Карабасі Вірменія й Азербайджан розпочали вранці 27 вересня, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.