«Зелену зону» в Багдаді обстріляли ракетами, є загиблі й поранені

«Зелену зону» в Багдаді обстріляли ракетами, є загиблі й поранені

Відео
Укрінформ
Багдад обстріляли ракетами, одна з яких упала у так званій зеленій зоні, де, зокрема, розташоване посольство США, в результаті чого загинула дитина та були поранені п’ятеро осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

За словами двох іракських співробітників служби безпеки, одна з ракет, яка вразила «зелену зону», впала поблизу Служби національної безпеки Іраку, лише за 600 метрів від американського посольства.

Ще три ракети приземлилися за межами «зеленої зони», одна впала поблизу лікарні Багдада, одна - біля воріт громадського парку, а третя вибухнула в повітрі. Деякі ракети були перехоплені системою протиповітряної оборони C-RAM, встановленою США на початку цього року.

Зазначається, що одна дитина загинула, а п’ятеро цивільних осіб – поранені. Чиновники заявили, що двоє співробітників іракських сил безпеки також були поранені всередині «зеленої зони».

Читайте також: В Іраку бойовики напали на село та вбили вісім осіб

Відповідальність за атаку поки ніхто не взяв.

У «зеленій зоні» Багдада розташовані іноземні посольства та урядові будівлі. Ця територія нерідко стає мішенню ракетних атак. Вони проходять на тлі загострення відносин США з Тегераном, а також - з іракськими шиїтськими воєнізованими угрупованнями.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці серпня район поблизу "зеленої зони" Багдада також було обстріляно ракетами.

Фото ілюстративне: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-