«Зелену зону» в Багдаді обстріляли ракетами, є загиблі й поранені

Багдад обстріляли ракетами, одна з яких упала у так званій зеленій зоні, де, зокрема, розташоване посольство США, в результаті чого загинула дитина та були поранені п’ятеро осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

За словами двох іракських співробітників служби безпеки, одна з ракет, яка вразила «зелену зону», впала поблизу Служби національної безпеки Іраку, лише за 600 метрів від американського посольства.

IRAQ: C-RAM based near US embassy in Baghdad active tonight after 3 rockets were reportedly fired towards the Green Zone. pic.twitter.com/2KaovZFZ33 — Conflict News (@Conflicts) November 17, 2020

Ще три ракети приземлилися за межами «зеленої зони», одна впала поблизу лікарні Багдада, одна - біля воріт громадського парку, а третя вибухнула в повітрі. Деякі ракети були перехоплені системою протиповітряної оборони C-RAM, встановленою США на початку цього року.

Зазначається, що одна дитина загинула, а п’ятеро цивільних осіб – поранені. Чиновники заявили, що двоє співробітників іракських сил безпеки також були поранені всередині «зеленої зони».

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Відповідальність за атаку поки ніхто не взяв.

У «зеленій зоні» Багдада розташовані іноземні посольства та урядові будівлі. Ця територія нерідко стає мішенню ракетних атак. Вони проходять на тлі загострення відносин США з Тегераном, а також - з іракськими шиїтськими воєнізованими угрупованнями.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці серпня район поблизу "зеленої зони" Багдада також було обстріляно ракетами.

Фото ілюстративне: АА