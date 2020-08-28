У Багдаді знову обстріляли ракетами "зелену зону"

Район поблизу "зеленої зони" Багдада піддався в ніч на п'ятницю ракетному обстрілу.

Ракети впали на відкритій місцевості, не зачепивши будівель, повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал Al-Hadath.

За його даними, три ракети були запущені з західного передмістя Багдада і розірвалися недалеко від частини іракської столиці, де розташовані держустанови та іноземні дипмісії, в тому числі посольство США.

Жертв немає, інформація про потерпілих не надходила.

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Нагадаємо: в Іраку поруч з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованої в центрі Багдада, сталися два вибухи.