В Іраку бойовики напали на село та вбили вісім осіб

У провінції Салах-ед-Дін на північ від столиці Іраку Багдада бойовики викрали 12 мешканців села і вбили вісьмох із них.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що бойовики, переодягнені у форму співробітників сил безпеки, напали на село аль-Фархатія біля міста Балад, що за 80 км на північ від Багдада. Вони викрали 12 мешканців цього села і вивезли їх у невідомому напрямку.

Згодом поліція виявила тіла вісьмох викрадених, закутих у наручники. Їх убили пострілами в голову і груди.

Читайте також: У Іраку ліквідували ще шістьох терористів ІДІЛ

Як додає агентство, останні кілька місяців у сільських районах провінції Салах-ед-Дін спостерігаються активні бойові дії угруповання "Ісламська держава".