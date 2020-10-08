У Іраку ліквідували ще шістьох терористів ІДІЛ

Унаслідок спецоперації у провінції Анбар на заході Іраку було ліквідовано шестеро бойовиків ІДІЛ.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням Сіньхуа, про це заявив командувач Збройних сил Іраку.

“За підтримки іракських бойових човнів, безпекові служби на основі даних розвідки провели операцію у пустелі Анбар. Унаслідок операції було вбито шестеро бойовиків ІДІЛ й арештовано ще одного, а також зруйновано два сховки й автомобіль”, - йдеться у матеріалі.

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Сіньхуа зазначає, що бойовики ІДІЛ досі активні у великій пустелі Анбар, що тягнеться до кордонів сусідніх Сирії, Йорданії та Саудівської Аравії. Терористи регулярно проникають з-за кордону до Іраку у намаганні перегрупуватися.

“Безпекова ситуація в Іраку суттєво покращилася після того, як офіційний Багдад оголосив про повне звільнення країни від бойовиків ІДІЛ наприкінці 2017 року. Іракські сили регулярно намагаються взяти під контроль усі прикордонні із Сирією регіони, а також сусідню пустелю на заході країни”, - стверджує агентство.

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Нагадаємо: угрупування терористів ІДІЛ досі переховуються у пустельних та гірських районах Іраку, попри неодноразові іракські військові операції проти них. Хоча ІДІЛ було подолано в Іраку ще наприкінці 2017 року, бойовикам досі вдається організовувати партизанські напади на військових та цивільних.