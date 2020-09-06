Турецькі військові заявляють про ліквідацію в Іраку 320 курдських бойовиків

У ході військової операції, яку турецька армія з червня проводила на півночі Іраку, знищено 320 членів Курдської робітничої партії, а також виявлено велику кількість зброї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністерство оборони Туреччини.

За заявою військового відомства, в результаті операції, проведеної турецькою армією на півночі Іраку, були знищені загалом 320 бойовиків Курдської робітничої партії (КРП).

У ході акції, яка почалася в середині червня, в районі Хафтанін на півночі Іраку турецькі військові також виявили в численних схованках і знищили значну кількість зброї та вибухівки, в тому числі міномети, ракетні установки та безпілотники.

Як повідомляється, міноборони Туреччини заявило, що повітряна і наземна операції мали на меті знищення збройних сил КРП і запобігання нападам бойовиків на турецьку поліцію та військові бази.