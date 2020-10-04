Авіаудари в Іраку знищили шістьох терористів ІДІЛ

Унаслідок авіаційних ударів Міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ поблизу Багдада було знищено шестеро терористів.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на представника місцевих правоохоронних органів.

Зазначається, що авіаудари зруйнували позиції бойовиків, які готувалися здійснити напад на парамілітарні угрупування у провінції Діяла.

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Нагадаємо: угрупування терористів ІДІЛ досі переховуються у пустельних та гірських районах Іраку, попри неодноразові іракські військові операції проти них. Хоча ІДІЛ було подолано в Іраку ще наприкінці 2017 року, бойовикам досі вдається організовувати партизанські напади на військових та цивільних.