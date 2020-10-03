Авіаудари в Іраку знищили трьох терористів ІДІЛ

Щонайменше троє бойовиків ІДІЛ загинули під час завданих іракськими літаками авіаударів неподалік від Багдаду.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на поліцію Іраку.

Зазначається, що авіаудари було завдано по шести сховках ІДІЛ, розміщених у покинутих гірських поселеннях.

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Нагадаємо: усупереч постійним військовим операціям, направленим проти бойовиків ІДІЛ, вони досі переховуються у важкодоступних регіонах Іраку.

“Безпекова ситуація в Іраку покращилася із того часу, як іракські безпекові служби здолали ІДІЛ по всій країні наприкінці 2017 року. Все ж рештки угрупувань досі перебувають у міських, пустельних та гірських регіонах, вчиняючи регулярні партизанські напади на військових та цивільних”, - йдеться у матеріалі.

Як раніше повідомляло агентство, СБУ у Києві впіймала одного з ватажків ІДІЛ.