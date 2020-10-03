Авіаудари в Іраку знищили трьох терористів ІДІЛ
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на поліцію Іраку.
Зазначається, що авіаудари було завдано по шести сховках ІДІЛ, розміщених у покинутих гірських поселеннях.
Нагадаємо: усупереч постійним військовим операціям, направленим проти бойовиків ІДІЛ, вони досі переховуються у важкодоступних регіонах Іраку.
“Безпекова ситуація в Іраку покращилася із того часу, як іракські безпекові служби здолали ІДІЛ по всій країні наприкінці 2017 року. Все ж рештки угрупувань досі перебувають у міських, пустельних та гірських регіонах, вчиняючи регулярні партизанські напади на військових та цивільних”, - йдеться у матеріалі.
Як раніше повідомляло агентство, СБУ у Києві впіймала одного з ватажків ІДІЛ.