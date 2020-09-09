СБУ у Києві впіймала одного з ватажків ІДІЛ

У столиці Служба безпеки України затримала одного із керівників міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебуває у розшуку за лінією Інтерполу в організації терактів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За отриманими українською спецслужбою даними, злочинець є вихідцем із однієї з пострадянських країн та входить до керівної ланки терористів «ІД». Встановлено, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.

Зазначається, що у 2018 році терорист за підробленими документами незаконно прибув в Україну. На Київщині він створив злочинне угруповання, до якого входили вихідці із країн Центральної Азії. За оперативною інформацією, протягом цього часу він продовжував здійснювати координацію осередків «ІД» за кордоном.

«Затримали терориста в столиці. Наразі він перебуває під арештом терміном 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки», - уточнюється у повідомленні.

СБУ також перевіряє можливу причетність міжнародного злочинця та учасників злочинного угруповання до підготовки терористичних актів на території України.

Фото: СБУ