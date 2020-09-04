Знайдена одна з найбільших онлайн-бібліотек ІДІЛ

Дослідники з Інституту стратегічного діалогу (ISD) виявили одну з найбільших колекцій онлайн-матеріалів терористичної організації Ісламська держава.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Цифрова бібліотека містить понад 90 000 одиниць матеріалів і, за оцінками, її відвідує близько 10 000 унікальних читачів на місяць.

За словами експертів, це дає можливість постійно поповнювати екстремістський контент у мережі.

Як зазначив заступник директора ISD Мустафа Аяд, у виявленому їм архіві є все, що потрібно знати, щоб спланувати і провести атаку: "Речі, які по суті вчать, як стати кращим терористом".

Видалити ці матеріали складно, тому що дані не зберігаються в одному місці.

Як зазначає видання, попри те, що органи по боротьбі з тероризмом у Великій Британії та США були попереджені про це сховище, його контент продовжує поповнюватися.