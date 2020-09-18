ІДІЛ взяла відповідальність за вбивство шести французів

Відповідальність за вбивство шістьох громадян Франції та двох громадян Нігеру на початку минулого місяця взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ (Ісламська держава).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Угруповання Ісламська держава заявило, що відділення організації у Західній Африці бере на себе відповідальність за вбивство шістьох французьких працівників гуманітарної організації та їх нігерійського гіда і водія у заповіднику жирафів у Нігері 9 серпня", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 9 серпня в результаті нападу озброєних бойовиків у Нігері загинули шість громадян Франції та двоє нігерійців, які супроводжували туристів. Напад стався близько 11:30 ранку за шість кілометрів на схід від міста Куре, в районі, де було знайдене останнє стадо так званих західноафриканських жирафів, приблизно за годину їзди від столиці країни міста Ніамі.