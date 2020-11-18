Південна Австралія закривається на шестиденний локдаун
Раніше протягом півроку у штаті не було зафіксовано жодного випадку COVID-19, передає Укрінформ із посиланням на ВВС.
Зазначається, що у штаті зобов’яжуть людей не виходити з дому, в тому числі на пробіжки, планують закрити усі школи та університети, ресторани, кафе, магазини без можливості замовляти їжу «на винос», ввести обов’язкове носіння масок у громадських місцях, заборонити міжміські поїздки.
За словами місцевої влади, такі жорсткі заходи необхідні для зупинення коронавірусу «на самому початку».
Після жорсткого шестиденного карантину влада планує протягом наступних восьми днів впроваджувати слабші обмеження, поступово виходячи зі стану повних заборон.
За даними Worldometer, з початку пандемії в Австралії зареєстровано 27 777 випадків коронавірусу.
фото: ЕРА