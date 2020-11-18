Південна Австралія закривається на шестиденний локдаун

У Південній Австралії з 19 листопада вводять шестиденний карантин після виявлення 36 нових випадків коронавірусу.

Раніше протягом півроку у штаті не було зафіксовано жодного випадку COVID-19, передає Укрінформ із посиланням на ВВС.

Зазначається, що у штаті зобов’яжуть людей не виходити з дому, в тому числі на пробіжки, планують закрити усі школи та університети, ресторани, кафе, магазини без можливості замовляти їжу «на винос», ввести обов’язкове носіння масок у громадських місцях, заборонити міжміські поїздки.

За словами місцевої влади, такі жорсткі заходи необхідні для зупинення коронавірусу «на самому початку».

Читайте також: Австралія збудує найбільший у південній півкулі завод вакцин

Після жорсткого шестиденного карантину влада планує протягом наступних восьми днів впроваджувати слабші обмеження, поступово виходячи зі стану повних заборон.

За даними Worldometer, з початку пандемії в Австралії зареєстровано 27 777 випадків коронавірусу.

фото: ЕРА