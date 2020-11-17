У Перу обрали третього президента за тиждень

Перуанський парламент обрав юриста Франсіско Саґасті новим президентом, який за тиждень змінив на посаді двох своїх попередників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Саґасті обійматиме посаду до квітня 2021 року, поки в країні відбудуться заплановані вибори президента.

Саґасті очолив країну замість Мануеля Меріно, який минулої суботи подав у відставку через масові протести проти поліцейського свавілля в Перу.

Раніше минулого понеділка процедурі імпічменту у зв’язку з корупцією був підданий Мартін Візкарра, який був президентом два роки. Йому інкримінують хабарі у розмірі 636 000 доларів від будівельної компанії, які експосадовець узяв під час керівництва одним із перуанських регіонів у період з 2011 по 2014 роки.

Перевибори президентів Перу проходять на фоні антиурядових протестів, які вивели на вулиці південноамериканської країни тисячі людей.

За даними Worldometer, у Перу зафіксовані одні з найвищих показників смертності від COVID-19 серед країн Південної Америки. Наразі виявлено 938 268 випадків захворювання на коронавірус та 35 271 летальний випадок.