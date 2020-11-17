У Перу обрали третього президента за тиждень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що Саґасті обійматиме посаду до квітня 2021 року, поки в країні відбудуться заплановані вибори президента.
Саґасті очолив країну замість Мануеля Меріно, який минулої суботи подав у відставку через масові протести проти поліцейського свавілля в Перу.
Раніше минулого понеділка процедурі імпічменту у зв’язку з корупцією був підданий Мартін Візкарра, який був президентом два роки. Йому інкримінують хабарі у розмірі 636 000 доларів від будівельної компанії, які експосадовець узяв під час керівництва одним із перуанських регіонів у період з 2011 по 2014 роки.
Перевибори президентів Перу проходять на фоні антиурядових протестів, які вивели на вулиці південноамериканської країни тисячі людей.
За даними Worldometer, у Перу зафіксовані одні з найвищих показників смертності від COVID-19 серед країн Південної Америки. Наразі виявлено 938 268 випадків захворювання на коронавірус та 35 271 летальний випадок.