Тимчасовий президент Перу оголосив про відставку через масові протести

Тимчасовий президент Перу Мануель Мерыно на тлі масових протестів оголосив про відставку - лише через п'ять днів після прийняття присяги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Зазначається, що раніше Мануеля Меріно до відставки закликав конгрес Перу.

Багатотисячні виступи почалися в Перу 9 листопада у зв'язку з відстороненням від влади експрезидента Мартіна Віскарри. 13 листопада учасники протесту в столиці країни, Лімі, закидали поліцейських камінням і феєрверками, а ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

До 15 листопада стало відомо як мінімум про трьох загиблих демонстрантів і більш ніж сотню поранених під час сутичок з поліцією в Лімі.

Представництво ООН у Перу і міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватили поліцейських у надмірному застосуванні насильства проти мирних демонстрантів, додає DW.

Як повідомлялося, Мануель Меріно прийшов до влади після того, як конгрес Перу відсторонив президента Мартіна Віскарру з посади, використовуючи двозначне положення про "моральну недієздатність".

Законодавці скаржилися на політику глави держави щодо пандемії коронавірусу та звинувачували його в корупції.