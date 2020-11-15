Тимчасовий президент Перу оголосив про відставку через масові протести

Тимчасовий президент Перу оголосив про відставку через масові протести

Укрінформ
Тимчасовий президент Перу Мануель Мерыно на тлі масових протестів оголосив про відставку - лише через п'ять днів після прийняття присяги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Зазначається, що раніше Мануеля Меріно до відставки закликав конгрес Перу.

Багатотисячні виступи почалися в Перу 9 листопада у зв'язку з відстороненням від влади експрезидента Мартіна Віскарри. 13 листопада учасники протесту в столиці країни, Лімі, закидали поліцейських камінням і феєрверками, а ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

До 15 листопада стало відомо як мінімум про трьох загиблих демонстрантів і більш ніж сотню поранених під час сутичок з поліцією в Лімі.

Представництво ООН у Перу і міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватили поліцейських у надмірному застосуванні насильства проти мирних демонстрантів, додає DW.

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Як повідомлялося, Мануель Меріно прийшов до влади після того, як конгрес Перу відсторонив президента Мартіна Віскарру з посади, використовуючи двозначне положення про "моральну недієздатність".

Законодавці скаржилися на політику глави держави щодо пандемії коронавірусу та звинувачували його в корупції.

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