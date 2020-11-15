На антипрезидентський протест у Перу вийшли п’ять тисяч людей

Тисячі перуанців зібралися в столиці країни - місті Ліма в суботу, щоб виступити проти тимчасового уряду президента Мануеля Меріно, в результаті зіткнень загинула щонайменше одна людина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

У Лімі понад 5 000 протестувальників вийшли на вулиці з гаслом "Меріно - не мій президент". Протести також відбулися у кількох інших містах країни.

Інститут соціального забезпечення Перу заявив, що 25-річний чоловік, очевидно, був вбитий вогнепальною зброєю під час дедалі жорстокіших демонстрацій проти раптового усунення від влади наразі експрезидента Мартіна Віскарри парламентом країни.

Меріно прийшов до влади після того, як Конгрес Перу усунув колишнього президента Мартіна Віскарру з посади, використовуючи двозначне положення про "моральну недієздатність".

Законодавці скаржились на його політику щодо пандемії коронавірусу та звинувачували його у корупції.