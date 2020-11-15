На антипрезидентський протест у Перу вийшли п’ять тисяч людей

На антипрезидентський протест у Перу вийшли п’ять тисяч людей

Укрінформ
Тисячі перуанців зібралися в столиці країни - місті Ліма в суботу, щоб виступити проти тимчасового уряду президента Мануеля Меріно, в результаті зіткнень загинула щонайменше одна людина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

У Лімі понад 5 000 протестувальників вийшли на вулиці з гаслом "Меріно - не мій президент". Протести також відбулися у кількох інших містах країни.

Інститут соціального забезпечення Перу заявив, що 25-річний чоловік, очевидно, був вбитий вогнепальною зброєю під час дедалі жорстокіших демонстрацій проти раптового усунення від влади наразі експрезидента Мартіна Віскарри парламентом країни.

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Меріно прийшов до влади після того, як Конгрес Перу усунув колишнього президента Мартіна Віскарру з посади, використовуючи двозначне положення про "моральну недієздатність".

Законодавці скаржились на його політику щодо пандемії коронавірусу та звинувачували його у корупції.

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