Європарламент має обиратися на нових засадах - Макрон

Громадяни ЄС мають обирати членів Європарламенту за єдиними транснаціональними партійними списками.

Таке переконання висловив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю Le Grand Continent, повідомляє Укрінформ.

«Європейський парламент виступає захисником представництва європейських громадян. Але я вважаю, що така форма представлення є недостатньою. Тому я твердо захищаю ідею транснаціональних списків. Ідеться про розвиток справжньої європейської репрезентативності, яка формується не лише у кожній країні, а в ширшому вимірі», - зазначив французький лідер.

Він висловив сподівання, що наступні вибори до Європарламенту пройдуть саме за такою системою.

Макрон додав, що Європарламент має стати уособленням нової форми європейського суверенітету.

«Якщо ми хочемо мати європейський суверенітет, тоді, без сумніву, ми потребуємо європейських лідерів, які повною мірою обрані європейцями», - констатував Макрон.

Як повідомлялося, наступні вибори до Європарламенту мають відбутися у 2024 році.