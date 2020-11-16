«Жодних корисних рішень»: Макрон розкритикував Радбез ООН

Президент Франції піддав критиці Радбез ООН в його нинішньому вигляді та заявив про необхідність більшої незалежності для Європи у сфері безпеки.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Емманюель Макрон заявив, що Радбез ООН «зараз не приймає жодних корисних рішень». Як зазначається, про це він сказав в інтерв'ю виданню Grand Continent, яке вийде в понеділок, 16 листопада,

Крім того, за словами Макрона, Європі потрібно більше незалежності, в тому числі в питаннях оборони. Американці зможуть визнати європейців союзниками тільки в тому разі, якщо вони «ставляться серйозно до самих себе і є незалежними у власній оборонній політиці», підкреслив президент Франції.

Він додав, що Європа, подібно до США і Китаю, і далі працюватиме над власною автономністю.

Франція є одним з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, що мають право вето, - поряд з США, Китаєм, Великою Британією і Росією.

Як повідомлялося, Макрон заявив, що Європа має діяти швидко і скоординовано в боротьбі з тероризмом, у тому числі шляхом реформування Шенгенської зони.

«Тероризм від Парижа до Брюсселя, в Берліні, Відні, Барселоні та Копенгагені - це європейська реальність, на яку ми повинні відповісти. Ми потребуємо швидкої та скоординованої відповіді», - підкреслив французький лідер.