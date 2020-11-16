Польща засуджує імперську політику Росії - президент

Польща підтримує територіальну цілісність України і засуджує імперську політику Росії.

Про це йдеться у листі президента Польщі Анджея Дуди з нагоди Дня закордонної служби, передає кореспондент Укрінформу з посиланням на пресслужбу глави Польської держави.

“Ми послідовно підтримуємо територіальну цілісність України і заохочуємо до розвитку економічної співпраці з цією країною. Водночас ми виступаємо рішуче проти російської політики імперського втручання, яка ведеться на схід від Польщі, а також порушення норм права і недотримання прав людини”,- йдеться в посланні.

За словами Дуди, перед Польщею стоять нові виклики, зокрема у контексті початку головування в ОБСЄ у 2021 році. У цьому контексті він згадав війну на Донбасі, азербайджансько-вірменський конфлікт, а також масові демонстрації в Білорусі.

“Крім того, довіра між Росією і країнами Заходу у питаннях безпеки віддавна не була на такому низькому рівні”, - наголосив президент РП.

Він заявив, що свою безпеку Польща будує на зміцненні армії, а також участі у міжнародних союзах: членстві в НАТО та особливому партнерстві із США і країнами так званого Східного флангу Альянсу.

Президент РП підкреслив, що Польща активно підтримує розвиток "Ініціативи трьох морів", а також приділяє значну увагу розвитку співпраці в межах Вишеградської групи.