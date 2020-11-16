ЦВК Киргизстану прийняла 63 заяви на участь у виборах президента

У Киргизстані завершився період висування кандидатів на участь у виборах президента, намічених на січень 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє центрвиборчком Киргизстану.

У центральну комісію з виборів і проведення референдумів Киргизької Республіки надійшли документи від 65 кандидатів. Два заяви відкликані, таким чином, узяти участь у виборах глави держави мають намір 63 особи.

Як зазначається, самовисуванцями йдуть 62 громадянина, одного висунула політична партія. Серед кандидатів 55 чоловіків і вісім жінок.

Реєстрація кандидатів на посаду президента Киргизької Республіки закінчується 14 грудня (включно). Наступного дня починається передвиборна агітація.

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Вибори президента Киргизстану мають відбутися 10 січня.

Як повідомлялося, 14 листопада в.о. президента Киргизстану Садиров Жапаров склав повноваження у зв'язку з висуненням його кандидатури на посаду глави держави.

4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Десять з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування.

Наступного дня у столиці та інших містах почалися акції протесту. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування і провести перевибори. Силовики гранатами і водометами розігнали невдоволених.

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9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова, а також запровадив у Бішкеку режим надзвичайного стану.

15 жовтня стало відомо, що Жеенбеков добровільно пішов у відставку, щоб уникнути кровопролиття.