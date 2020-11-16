ЦВК Киргизстану прийняла 63 заяви на участь у виборах президента
Як передає Укрінформ, про це повідомляє центрвиборчком Киргизстану.
У центральну комісію з виборів і проведення референдумів Киргизької Республіки надійшли документи від 65 кандидатів. Два заяви відкликані, таким чином, узяти участь у виборах глави держави мають намір 63 особи.
Як зазначається, самовисуванцями йдуть 62 громадянина, одного висунула політична партія. Серед кандидатів 55 чоловіків і вісім жінок.
Реєстрація кандидатів на посаду президента Киргизької Республіки закінчується 14 грудня (включно). Наступного дня починається передвиборна агітація.
Вибори президента Киргизстану мають відбутися 10 січня.
Як повідомлялося, 14 листопада в.о. президента Киргизстану Садиров Жапаров склав повноваження у зв'язку з висуненням його кандидатури на посаду глави держави.
4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Десять з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування.
Наступного дня у столиці та інших містах почалися акції протесту. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування і провести перевибори. Силовики гранатами і водометами розігнали невдоволених.
9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова, а також запровадив у Бішкеку режим надзвичайного стану.
15 жовтня стало відомо, що Жеенбеков добровільно пішов у відставку, щоб уникнути кровопролиття.