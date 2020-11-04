Спікер парламенту Киргизстану заявив про відставку

Спікер парламенту Киргизстану Канат Ісаєв заявив у середу на засіданні законодавчих зборів країни, що подає у відставку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg.

«Як відомо, я відмовився від виконання обов'язків президента у зв'язку з тим, що повноваження шостого скликання закінчуються. Не хотів, щоб були суперечки. Але строки виборів до парламенту відсунули. Садир Жапаров (в.о. президента - ред.) Заявив про свою участь на виборах президента. Значить, спікер парламенту може виконувати обов'язки глави держави. Але партія «Киргизстан» висунула мене на пост президента. Тому я вирішив скласти повноваження спікера парламенту», - сказав Ісаєв.

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Пізніше стало відомо, що новим спікером був обраний депутат Талант Мамитов. За нього проголосували 100 депутатів, проти - 1.

Як повідомляв Укрінформ, дострокові президентські вибори в Киргизстані пройдуть 10 січня 2021 року.

4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Десять з 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

На наступний день у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування і провести перевибори. Силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених.

9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова, а також ввів у Бішкеку режим надзвичайного стану.

15 жовтня стало відомо, що Жеенбеков добровільно пішов у відставку, щоб уникнути кровопролиття.