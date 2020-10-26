Засуджений за корупцію експрезидент Киргизстану оголосив голодування

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва перевели в СІЗО-1 Бішкека, де він оголосив про початок голодування.

Як передає Укрінформ, про це 24.kg повідомив його адвокат Замір Жоошев.

«У цій камері лише сьогодні підключили опалення. У приміщенні не працює каналізація, двері постійно відчинені. Алмазбек Атамбаєв оголосив голодування», - сказав Жоошев.

За його словами, колишнього главу держави тримають у підвальному приміщенні, де раніше утримували в'язнів, засуджених до смертної кари.

Як повідомляв Укрінформ, у червні Атамбаєв був визнаний винним у корупції у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва і засуджений до 11 років і двох місяців позбавлення волі. Суд також прийняв рішення про конфіскацію майна Атамбаєва і позбавлення його державних звань і нагород.

Під час протестів у країні в ніч з 5 на 6 жовтня його звільнили. 9 жовтня він вийшов на мітинг на площу Ала-Тоо, а наступного дня його знову затримали.