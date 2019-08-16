Суд залишив під арештом колишнього президента Киргизстану Атамбаєва

«Судове засідання було закритим, хоча в постанові йшлося про те, що воно буде відкритим. На жаль, рішення суду першої інстанції залишено в силі. Перш за все судді порушили Конституцію», - сказав Слесарєв.

Як повідомлялося, проти дружини колишнього президента Раїси Атамбаєвої порушено кримінальну справу. Її підозрюють у тому, що вона чинила тиск на суддів.

За словами ж самої Атамбаєвої, вона ніколи не втручалася в політику, не чинила тиску на суддів і взагалі не знає, де який суд знаходиться.

Як зазначає видання, раніше колишній сірий кардинал судової системи Манас Арабаев дав свідчення на Раїсу Атамбаєву. За його словами, вона заступилася за ексголову Свердловського районного суду Бішкека Ельвіру Джаркеєву. Просила її не чіпати. Від її імені на зустрічі у справі будівельної компанії БЛС приходив якийсь Бектурсун Айталієв.

«Я дійсно знаю Манаса Арабаєва, оскільки він був у команді Алмазбека Атамбаєва. Я знала, що політика - брудна справа, і намагалася не втручатися. Я навіть не знаю, де який суд знаходиться. Будучи першою леді, я працювала, щоб нікуди не втручатися. Сьогодні я дізналася, що кримінальну справу порушено і проти мене», - сказала Атамбаєва.

Як повідомлялося 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Перша спроба була зроблена силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники експрезидента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.

Тоді ж Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли до ГСУ ДКНБ на допит, а згодом затримали.

Експрезиденту пред'явлено офіційні звинувачення в корупції.

Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня. Він відмовився підписати слідчі документи.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.