Експрезиденту Киргизстану пред'явили нові звинувачення

Колишньому президентові Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву пред'явлені звинувачення ще за двома епізодами.

Про це повідомляє портал 24.kg з посиланням на його адвоката Сергія Слесарєва.

"Військова прокуратура пред'явила повідомлення про підозру колишньому главі держави (Атамбаєву - ред.) у двох злочинах", - йдеться в повідомленні.

За словами Слесарєва, нові звинувачення стосуються кримінальних справ щодо модернізації ТЕЦ Бішкека і придбання у власність будівлі “Форуму”, де розташована штаб-квартира створеної Атамбаєвим Соціал-демократичної партії Киргизстану (СДПК).

Як зазначив юрист, в основу нових справ лягли висновки, що містяться у висновку парламентської комісії, який більшістю голосів затвердили депутати парламенту.

Напередодні Атамбаєву пред'явили звинувачення за фактами організації заворушень, незаконному обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, вбивства і замаху на вбивство.

Як повідомлялося, 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Перша спроба була зроблена силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники експрезидента вчинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.

Тоді ж Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли в ГСУ ДКНБ на допит, а згодом затримали.

Експрезиденту пред'явлені офіційні звинувачення в корупції.

Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня. Він відмовився підписати слідчі документи.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.