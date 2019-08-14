Експрезиденту Киргизстану пред'явили нові звинувачення
Про це повідомляє портал 24.kg з посиланням на його адвоката Сергія Слесарєва.
"Військова прокуратура пред'явила повідомлення про підозру колишньому главі держави (Атамбаєву - ред.) у двох злочинах", - йдеться в повідомленні.
За словами Слесарєва, нові звинувачення стосуються кримінальних справ щодо модернізації ТЕЦ Бішкека і придбання у власність будівлі “Форуму”, де розташована штаб-квартира створеної Атамбаєвим Соціал-демократичної партії Киргизстану (СДПК).
Як зазначив юрист, в основу нових справ лягли висновки, що містяться у висновку парламентської комісії, який більшістю голосів затвердили депутати парламенту.
Напередодні Атамбаєву пред'явили звинувачення за фактами організації заворушень, незаконному обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, вбивства і замаху на вбивство.
Як повідомлялося, 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.
Перша спроба була зроблена силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники експрезидента вчинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.
Тоді ж Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли в ГСУ ДКНБ на допит, а згодом затримали.
Експрезиденту пред'явлені офіційні звинувачення в корупції.
Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня. Він відмовився підписати слідчі документи.
Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.