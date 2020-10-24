У Киргизстані призначили дату президентських виборів

Дострокові президентські вибори у Киргизстані відбудуться 10 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg.

Рішення було ухвалене на засіданні Центральної виборчої комісії країни.

Як зазначили в ЦВК, за законом, якщо парламент протягом тижня після припинення повноважень президента країни не призначає дострокових виборів глави держави, вони автоматично призначаються на наступний день після завершення його терміну.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Парламент Киргизстану ухвалив закон, який переносить проведення повторних парламентських виборів у країні. Вибори депутатів киргизького парламенту тепер відбудуться не раніше 2021 року.

4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Десять із 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

Наступного дня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування і провести перевибори. Силовики гранатами й водометами розігнали незадоволених.

9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова, а також ввів у Бішкеку режим надзвичайного стану.

15 жовтня стало відомо, що Жеенбеков добровільно пішов у відставку, щоб уникнути кровопролиття.